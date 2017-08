Kabinet: Grondig onderzoek naar eierschandaal

Er komt een grondig onderzoek naar het eierschandaal, naast het strafrechtelijk onderzoek dat momenteel al loopt. Dat schrijft het kabinet vanavond in een brief aan de Tweede Kamer over de eiercrisis. Doel is te ontdekken 'hoe dit incident heeft kunnen gebeuren' en vergelijkbare crises in de toekomst te voorkomen.

Het kabinet stelt: ,,Afgelopen dagen is er onrust ontstaan over de aanwezigheid van de stof fipronil in eieren. Deze onrust is meer dan begrijpelijk. Het nieuws dat er een stof in een levensmiddel zit die daar niet hoort tast het vertrouwen in de voedselveiligheid aan."

De NVWA is daarom in samenwerking met het het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) op dit moment druk bezig met het nemen van maatregelen zodat de laatste van alle besmette eieren van de markt af zijn.

Het is de eerste officiële reactie namens het kabinet door de staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, en de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers. Zij zijn allebei betrokken bij de eiercrisis. Tot nu toe lieten ze de berichtgeving over de crisis over aan waakhond NVWA. Er was de afgelopen dagen veel kritiek op de verwarrende communicatie door deze instantie.

In volle gang

Het strafrechtelijk onderzoek naar de affaire met het gif fipronil dat in eieren terecht is gekomen, is volgens justitie ,,in volle gang''. Zo zijn onder meer monsters genomen bij het bedrijf dat er verantwoordelijk voor zou zijn dat het verboden middel in eieren is beland. Ook is daar administratie in beslag genomen.

Ondertussen wordt de economische schade steeds groter; die zou nu al in de miljoenen lopen. Een toonaangevend detailhandelsconcern in Duitsland heeft inmiddels onze eieren uit de schappen verbannen. De supermarktketens Aldi en Lidl doen Nederlandse eieren deels in de ban. Albert Heijn haalt bij al zijn supermarkten veertien soorten eieren uit de schappen, naar aanleiding van het fipronil-schandaal.

Ook consumenten zijn zwaar bezorgd. Het eten van eieren die de giftige stof bevatten, levert echter geen acute gezondheidseffecten op, is de inschatting van twee toxicologen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Over mogelijke gevolgen die op langere termijn optreden door het eten van de besmette eieren is volgens hen nu nog niets met zekerheid te zeggen.

De NVWA houdt 138 van de ongeveer 180 onderzochte pluimveebedrijven gesloten. De eieren in deze bedrijven bevatten een te hoog gehalte fipronil, een middel dat verboden is in de voedselindustrie. Naast de blokkering van de bedrijven die door het servicebedrijf zijn behandeld heeft de waakhond vorige week monsters van eieren uit supermarkten genomen.

Uit de resultaten van deze monsters blijkt dat in 26% van de eieren meer dan Europese norm wordt aangetroffen. De NVWA zal de komende tijd monsters blijven nemen in de supermarkten, laat het kabinet weten.

Niet te spreken

Tweede Kamerleden zijn in ieder geval niet te spreken over de gang van zaken. Zij willen gelijk na de zomer over de crisis debatteren. In ieder geval PVV, SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks willen dat verdachte producten in de toekomst veel sneller worden teruggeroepen uit de schappen.

Quote De handhaving schiet tekort, er zijn te weinig testlocaties en daardoor ontstaat er een onacceptabele achterstand qua controles. SP-Kamerlid Frank Futselaar over gang van zaken bij de NVWA

SP’er Frank Futselaar: ,,Haal zulke eieren preventief uit de handel zodra je iets ontdekt!” Hij ziet dat de NVWA kampt met grote capaciteitsproblemen. ,,De handhaving schiet tekort, er zijn te weinig testlocaties en daardoor ontstaat er een onacceptabele achterstand qua controles.” Regeringspartij VVD wil praten over een aantal dingen dat moet gebeuren, waaronder uitbreiding van de capaciteit van laboratoria”, aldus Kamerlid Helma Lodders. Dat betekent volgens haar overigens niet direct uitbreiding van de NVWA zelf.

Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, zei vanmorgen in het AD dat de NVWA in de praktijk geen voedselwaakhond is, maar een verlengstuk van het economisch beleid.

Kritiek