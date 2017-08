Kabinet trekt 270 miljoen uit voor hogere lerarensalarissen

Het extraatje voor de docenten is structureel, meldt een ingewijde, omdat het salaris niet voor slechts één jaar wordt verhoogd. Wel wordt gewaarschuwd dat komende week mogelijk nog geen duidelijkheid komt. Hoeveel geld er in totaal beschikbaar is voor leraren hangt af van de formatie. Pas als VVD er met de beoogd nieuwe coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie uit is hoeveel extra geld er naar onderwijs gaat, wordt de deal officieel. Het ministerie van Onderwijs kampt al met een fors tekort op de begroting.



Eerder deze week meldde deze krant al dat er een uitruil zou komen tussen onderwijs en defensie, een onderwerp dat belangrijk wordt gevonden door nieuwe coalitiepartners CDA en ChristenUnie. Nu is er ook meer bekend over het geld dat daarvoor wordt uitgetrokken. Bij Defensie zou de extra miljoenen worden om het AOW-gat van militairen te dichten.



VVD-leider Mark Rutte zei na afloop van de formatiegesprekken dat er nog geen sprake is van een akkoord. ,,Het is nog maar zeer de vraag of het lukt om eruit te komen'', aldus Rutte.



Dreigement

De PvdA dreigde voor de zomer uit het kabinet te stappen als er geen extra geld voor lerarensalarissen zou worden uitgetrokken in de begroting voor volgend jaar. De VVD was aanvankelijk woest over dat dreigement. De liberalen vonden dat een demissionair kabinet geen extra geld mag uitgeven. Inmiddels is dat conflict bijgelegd. Zowel bij VVD als PvdA valt te beluisteren dat de twee er samen uit zullen komen. Alleen de andere partijen kunnen nog roet in het eten gooien.