Kabinet: Verplicht blurren van agenten is geen optie

Onder meer de PvdA, VVD en SP verzochten het kabinet eind vorig jaar te regelen dat agenten alleen nog maar onherkenbaar in beeld gebracht mochten worden. Aanleiding waren de filmpjes van 'treitervloggers', waarin agenten werden beledigd en zelfs bedreigd. Agenten die tijdens hun werk in beeld komen, moeten dat vervolgens soms bekopen met beledigingen of zelfs bedreigingen, aldus toenmalig PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch. Ook hun privéleven en gezinnen zouden daaronder lijden.



Minister Blok ziet niets in de maatregel. 'Een blurgebod zal naar verwachting niet van toegevoegde waarde zijn gelet op de bestaande mogelijkheden', schrijft hij in een brief aan de Kamer. De VVD-minister gelooft niet dat de doelgroep van treitervloggers, voor wie de nieuwe regels zijn bedoeld, zich daardoor laat tegenhouden. 'Het is, mede door anonimiseringstools, vaak erg lastig om na een publicatie vast te stellen wie die publicatie heeft verricht. Eventuele handhaving wordt daardoor bemoeilijkt.'