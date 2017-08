Kabinetsformatie: Deal over euthanasie

Update 'Uitzetting naar Armenië zonder kinderen afschuwelijk'

14 augustus De uitzetting van de moeder van de in Nederland opgegroeide kinderen Howick (11) en Lili (9) naar Armenië is 'afschuwelijk' en laat zien dat het huidige Kinderpardon een 'wassen neus' is. Die stevige kritiek komt van GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg. Ook andere partijen hekelen de uitzetting. Volgens staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft de moeder 'zelf de afweging gemaakt om niet samen met de kinderen te vertrekken'.