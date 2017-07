Kamer bezorgd om Nederlander die 33 jaar in Amerikaanse cel zit

De partijen reageerden vandaag op een reconstructie van de zaak in de Volkskrant. Daaruit blijkt dat de overheid grote steken heeft laten vallen bij het bijstaan van de Surinaamse Nederlander Jaitsen Singh. Zo heeft Singh 12 jaar van zijn detentie geen nauwelijks bijstand of consulair bezoek uit Nederland gehad.



Ook drong de Nederlandse ambassadeur in de VS bij het ministerie van Justitie in Den Haag herhaaldelijk aan op het laten overkomen van een getuige die Singh had kunnen ontlasten. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken ging er niet op in omdat er geen officieel rechtshulpverzoek uit de VS kwam.



,,Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En vooral, hoe wordt dit in de toekomst voorkomen?'', vroeg D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zich af. Zijn partij, VVD, ChristenUnie, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, DENK, PvdA en CDA willen ook dat het kabinet alles in het werk stelt om Singh over te laten plaatsen naar Nederland.



Singh is veroordeeld voor huurmoorden op zijn vrouw en dochter. Volgens de reconstructie zijn er tijdens zijn proces veel onregelmatigheden geweest. De strafzaak rustte op de verklaring van een verslaafde die geld kreeg van de openbaar aanklager voor zijn bekentenis. Die verklaring wilde de kroongetuige intrekken, maar hij stierf net voordat dat officieel bekrachtigd kon worden.