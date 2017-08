Kamer eist opheldering over gevaarlijke incidenten op Schiphol

De Tweede Kamer eist opheldering van staatssecretaris Sharon Dijksma over het grote aantal incidenten op Schiphol. Vandaag onthulde het AD dat op Schiphol veel vaker bijna-botsingen plaatsvinden dan op andere internationale luchthavens.

Verschillende partijen in de Kamer betwijfelen of de luchthaven en de luchtverkeersleiding de drukte op de grootste luchthaven van Nederland wel aankunnen. SP-Kamerlid Cem Laçin: ,,Wij horen ook van werknemers op Schiphol zelf dat ze lijden onder de hoge werkdruk.''

Vliegbewegingen gigantisch toegenomen

Hij krijgt bijval van PVV-Kamerlid Dion Graus, die stelt dat het aantal vliegbewegingen 'gigantisch is toegenomen, terwijl het aantal mensen gelijk is gebleven'. ,,Er moet dus personeel bij.” PvdA'er Attje Kuiken vindt het 'ongelooflijk belangrijk' dat de veiligheid goed wordt geborgd. ,,Dus moet het kabinet laten weten dat ze eerdere aanbevelingen overnemen."

Uit een vergelijking blijkt dat er op Schiphol veel meer zogenoemde 'runway incursions' plaatsvinden, dan op andere grote luchthavens. Dat zijn situaties waarbij een vliegtuig, voertuig of persoon in de beschermde zone komt van een baan die op dat moment wordt gebruikt voor een start of landing.

Rob Jetten (D66) constateert dat een Kamerdebat over de situatie dit najaar zal plaatsvinden, als er een kabinetsreactie is op eerdere aanbevelingen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. ,,Deze cijfers bevestigen nogmaals het belang van een snelle en stevige reactie."

CDA-Kamerlid Van Helvert: ,,Gelukkig waren het nu incidenten waar geen slachtoffers bij zijn gevallen. Maar het had allemaal anders kunnen aflopen.'' De christendemocraat benadrukt dat 'veiligheid boven alles gaat' in de luchtvaart. ,,Daarom wil ik het naadje van de kous weten. Ongelukken moeten we voorkomen en daarom ga ik Kamervragen stellen aan de staatssecretaris, Sharon Dijksma."

Deze week nog werd bekend dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een ernstig incident uit mei onderzoekt, waarbij de verkeersleiding blunderde. Een toestel kreeg toestemming om te vertrekken, terwijl op de startbaan nog een voertuig van de vogelwacht stond. Vogelwachters moeten de baan vrij maken voordat een vliegtuig vertrekt.

Vogelwacht

,,Die voertuigen van de vogelwacht zijn er door mij gekomen”, vertelt PVV-Kamerlid Dion Graus trots. ,,Dat zo’n voertuig vervolgens op de verkeerde plaats is beland, is een fout van de luchtverkeersleiding.'' Daarnaast moet er volgens de PVV'er 'door overbodige milieuregels' steeds worden gewisseld van baan 'en dat is onzin'. Als er meer rust wordt gecreëerd, dan kan het aantal incidenten vrijwel naar nul.”

Quote Verleggen van banen gaat miljarden kosten. Ik zie niet zitten dat een kabinet daarvoor geld uittrekt, daar moet je reëel over zijn. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken

Kuiken (PvdA) meent dat we moeten accepteren dat er is gekozen om ook te letten op de omgeving en het milieu. ,,Dat maakt de situatie op Schiphol ingewikkeld." . Verleggen van banen vindt Kuiken geen optie. ,,Dat gaat miljarden kosten. Ik zie niet zitten dat een kabinet daarvoor geld uittrekt, daar moet je reëel over zijn."

SP'er Laçin: ,,Nu blijkt ook de luchtverkeersleiding verwijtbaar en dat kan niet.'' De directie van Schiphol moet van hem 'snel geld steken in meer mensen'. ,,De deur gaat wél wagenwijd open voor prijsvechters, maar het personeel groeit niet mee'', betreurt hij. Daardoor kunnen dit soort incidenten volgens hem steeds vaker voorkomen. ,,We moeten ten koste van alles voorkomen dat die incidenten een fatale afloop hebben.”