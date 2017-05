Kamer krijgt vetorecht bij handelsverdrag EU

Dat oordeelde het Europese Hof van Justitie vanmorgen over het handelsakkoord tussen de EU en Singapore uit 2013.

De Europese Commissie ziet het sluiten van handelsakkoorden als haar exclusieve bevoegdheid. Om hier juridische duidelijkheid over te krijgen legde zij de kwestie in 2014 voor aan het hof in Luxemburg. Dat oordeelt nu dat ook de lidstaten een stem hebben