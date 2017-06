Kamer sceptisch over Asschers plan verhogen lerarensalaris

De Tweede Kamer reageert zeer sceptisch op de voorstellen van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher om de salarissen te verhogen van leerkrachten in het basisonderwijs. Asscher doet dit vandaag in deze krant.

SP-Kamerlid Peter Kwint is ,,de eerste die Asscher zal feliciteren als hij meer geld krijgt voor de onderwijzers van de basisscholen’’. Maar Kwint wil dinsdag in het vragenuurtje van zowel staatssecretaris Dekker als van Onderwijs-minister Bussemaker wel weten wie dit land regeert. ,,Vrijdag zei staatssecretaris Dekker dat leerkrachten moesten ophouden met meer geld vragen. Vandaag trekt Asscher weer een zak geld.’’

Ook D66-Kamerlid Paul van Meenen plaatst vraagtekens bij de voorstellen van de demissionair minister. ,,Docenten zijn niet gebaat bij makkelijke beloften, maar bij echte resultaten. Dit klinkt heel sympathiek, maar twee weken geleden zat er nog een gat in de Onderwijsbegroting en wilde het kabinet nog gaan bezuinigen.’’

Formatie

De plannen van Asscher moeten van de grond komen als de formatie nog gaande is met Prinsjesdag. Dat is niet ondenkbaar, omdat er nog geen enkel zicht is op een nieuwe coalitie. Dan zal hij als demissionair minister, verantwoordelijk voor de inkomensverhoudingen, meer geld reserveren voor onderwijzers. Asscher is behalve vice-premier ook lid van de PvdA-fractie die oppositie gaat voeren tegen het derde kabinet-Rutte.

,,Demissionair of nieuw kabinet, de PvdA vindt dat er nu stappen moeten worden gezet,’’ zegt PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul. Zij wil ,,een goed salaris en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.’’

'Haast geboden'

Omdat er nog wordt geformeerd, willen CDA en VVD niet reageren. PVV-Kamerlid Harm Beertema is het met Asscher eens. ,,Er is haast geboden. De achterblijvende beloning en de daardoor te verwachten lerarentekorten schreeuwen om een aanpak, zelfs van een demissionair kabinet. Met wachten tot na de begroting schuiven we oplossing onverantwoord ver vooruit.’’

Het voorstel van Asscher wordt toegejuicht door ChristenUnie en GroenLinks. Eppo Bruins, Kamerlid voor de CU: ,,Ik hoop dat dit het begin is van een nieuwe weg omhoog. Als leraren dreigen met staken, weet je dat er echt iets aan de hand is. Daarom is het goed dat er vanuit het kabinet nu signalen komen voor een beter salaris voor meesters en juffen.’’