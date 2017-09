Kamer staat stil bij aanslagen Barcelona

,,Wij tegen zij. Angst zaaien. Onverdraagzaamheid verspreiden'', dat is wat de terroristen willen, zei Kamervoorzitter Khadija Arib. ,,Daar moeten we ons tegen blijven verzetten.'' Premier Mark Rutte sprak van een 'daad van moslimextremisten waarmee alle waarden van menselijkheid en mededogen opnieuw werden vertrapt'.



Aanslag

Zestien mensen kwamen om toen een van de aanslagplegers inreed op voetgangers op de wereldberoemde Ramblas in Barcelona. Enkele anderen vielen voetgangers aan in de plaats Cambrils, maar slaagden er daar niet in dodelijke slachtoffers te maken.



Uit onderzoek bleek dat de daders eigenlijk grootsere plannen hadden, voor aanslagen met explosieven. Ze verzamelden hiervoor tientallen gasflessen, maar die ontploften tijdens de voorbereiding in een villa ten zuiden van Barcelona. Twee leden van de terreurcel kwamen om door de explosie.