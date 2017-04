Straf voor scholen die geen homovoorlichting geven

Ook Van Dijks motie om voorlichting over homo-acceptatie ook op het mbo verplicht te stellen, kreeg een meerderheid. Nu lichten nog maar drie van de vijf ROC's zijn leerlingen voor over seksuele diversiteit en weerbaarheid.



Vooral over de steun voor zijn voorstel is Van Dijk blij. ,,Juist op ROC's, waar leerlingen een leeftijd hebben waarop homodiscriminatie veel voorkomt, is voorlichting cruciaal", zegt hij.