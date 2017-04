Kamer verdeeld over Amerikaanse aanval op Syrië

De VVD steunt de Amerikaanse tegenaanval juist. ,,De VN-veiligheidsraad werd opnieuw geblokkeerd, dus een onderzoek was niet mogelijk", aldus Kamerlid Han ten Broeke. Volgens hem is het duidelijk dat chemische wapens niet zijn verbannen uit Syrië.



Hij benadrukt dat zowel het regime als de oppositie de wapens in handen kan hebben, maar dat gezien de luchtaanval het aannemelijk lijkt dat Damascus achter de aanval zit. ,,Als je het onderzoek niet kan laten plaatsvinden, moet je steun durven uit te spraken voor een tegenaanval zoals die van Trump."



Bram van Ojik (GroenLinks) heeft begrip voor de Amerikaanse tegenaanval, maar 'voor steun is meer nodig'. Hij houdt Assad verantwoordelijk voor de situatie in Syrië. ,,Dus we kunnen heel lang blijven praten over wie er in dit geval verantwoordelijk is, maar de hoofdverantwoordelijkheid blijft bij de Syrische president liggen."