Kamer vreest conflict kernmachten Noord-Korea en VS

,,Er is niks waar ik me meer zorgen over maak dan Noord-Korea”, zo vat VVD-Kamerlid Han ten Broeke het samen. Hij is bang dat een gewapend conflict bijna niet meer te voorkomen is. ,,De VS zal op een gegeven moment de daad bij het woord moeten voegen. Er is geen internationaal alarmnummer wat we in dergelijke situaties kunnen bellen.”



Dat de situatie menens is, maakt Ten Broeke op uit de houding van China. ,,Dat land dreigt ineens de olietoevoer naar Noord-Korea stop te zetten. Nou, dat wilden ze voorheen nooit.” Ten Broeke hoopt dat het China lukt een conflict te voorkomen. ,,Ik zou nu niet graag in Seoul of Tokio willen wonen.” Zuid-Korea en Japan lopen het grootste risico het doelwit te worden van een eventuele Noord-Koreaanse aanval.