Kamermeerderheid wil bezoek tweede man Eritrea blokkeren

Een Kamermeerderheid wil weten of het kabinet een stokje kan steken voor het congres van de jongerenbeweging van de enige politieke partij in Eritrea, dat dit paasweekend op een onbekende locatie in ons land wordt gehouden. Op dat congres spreekt de tweede man van het regime in het Oost-Afrikaanse land.

SP, GroenLinks, VVD, D66 en PvdA stellen nu vragen aan minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. De partijen zijn van mening dat er door de komst van de hoge partijfunctionaris uit Eritrea sprake is van ongewenste bemoeienis van het Eritreese overheid met Eritreërs die in Nederland wonen.

Het kabinet zit met de kwestie in zijn maag vanwege de mensenrechtensituatie in het land. Het bewind in Eritrea wordt al jaren door de VN bekritiseerd vanwege schendingen van de mensenrechten en uitbuiting van de bevolking. De ‘lange arm van Asmara’, de hoofdstad van het land, zou continu proberen grip te houden op Eritreeërs in het buitenland en hen verplichten tot het betalen van belasting. ,,Het kabinet vindt het bezoek van de heer Gebreab dan ook ongemakkelijk, omdat een hoge Eritrese ambtenaar Eritreeërs gaat toespreken die hun land hebben verlaten", luidt de verklaring.

Ongemakkelijk

Minister Lilianne Ploumen, die vandaag de in het buitenland verblijvende Koenders waarnam, sprak van een ‘heel ongemakkelijke situatie’. De Eritreese politicus Yemane Gebreab kon volgens haar geen visum worden geweigerd, omdat hij al in het bezit is van een visum uit een Schengenland. De Kamerleden die de Kamervragen stellen, willen weten of het mogelijk is om de aanvraag van zo’n visum te weigeren voor mensen die betrokken zijn bij het regime van Eritrea. De vragen moeten nog deze week worden beantwoordt, eisen de partijen, omdat de bijeenkomst in het paasweekend wordt gehouden.

Er wonen zo’n 20.000 Eritreeërs in Nederland, waaronder enkele duizenden asielzoekers die de afgelopen paar jaar naar Europa zijn gevlucht. Zij vluchtten voor de onderdrukking en slechte economische situatie in het land. ,,Het is niet waarschijnlijk dat juist zij op zo’n conferentie afkomen. Het zulllen vooral Eritreeërs zijn die hier al langer zijn”, zegt Jan Abbink van het African Studies Centre in Leiden. ,,Het doel van de conferentie kun je ook lezen als: blijf geld sturen en blijf het tegenstanders van het regime moeilijk maken.”

Turkije

De vergelijking met Turkije dringt zich op. Het kabinet verhinderde half maart de komst van een Turkse minister aan ons land door de landingsrechten in te trekken. Een andere minister, die van Duitsland naar Rotterdam reisde, mocht niet spreken. Het kabinet wilde niet dat de bewindspersonen kwamen campagnevoeren voor het referendum van president Erdogan. Bovendien was de openbare orde in het geding.

Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk is de openbare orde ook nu in het geding. Hij stelt dat de partij, PFDJ, in Nederland woonachtige Eritreërs geld vraagt. ,,Geef je geen geld, dan kom je direct op een zwarte lijst. Dat lijkt mij intimidatie.”