Kamervoorzitter Arib ontvangt partijleiders voor overleg

Verwacht wordt dat informateur Schippers, na het klappen van de formatiepoging gisteravond, opnieuw tot verkenner wordt benoemd. In die rol moet ze opnieuw onderzoeken welke coalitiecombinaties mogelijk zijn.

Schippers biedt vandaag haar eindverslag aan aan de Kamer. Daarop volgt een debat, waarschijnlijk morgen of donderdag.

Migratie

De poging om een regering te vormen met VVD, CDA, D66 en GroenLinks mislukte gisteravond na netto 18 dagen onderhandelen. Er is hard gewerkt maar de kloof tussen de partijen kon niet worden gedicht, liet Schippers in een toelichting weten.

De besprekingen liepen specifiek vast op de nieuwe vluchtelingenstroom die uit Afrika te verwachten valt. VVD, CDA en D66 willen inzetten op opvang in de regio, maar GroenLinks wilde de deur naar opvang in Europa niet dichtgooien, stelt een bron tegen deze krant. ,,Klaver wilde die brug niet over.”