Klaver: Film is veel persoonlijker geworden dan ik aanvankelijk dacht

Over de documentaire ontstond vandaag commotie omdat filmmaker Joey Boink een jaar lang in dienst was van de partij. Als beeldvoerder van Klaver volgde hij de GroenLinks-lijsttrekker overal. Klaver: ,,In die hectische campagnetijd raakten Joey en ik bevriend en op een gegeven moment merkte ik het niet eens meer dat hij achter de schermen vaak zijn camera liet doordraaien.”



Kamerleden Thierry Baudet van Forum voor Democratie en Martin Bosma van de PVV uiten kritiek op de NPO, die de documentaire een dag na de première uitzendt. Bosma stelt dat de film is gemaakt door een GroenLinkser. Baudet meent dat de NPO ‘alle schijn van objectiviteit laat varen’.



Onafhankelijk

Klaver houdt echter vol dat de film ‘onafhankelijk van GroenLinks’ is gemaakt. Zelf zag hij het eindresultaat deze week. Volgens hem gaat de film over meer gaat dan politiek en campagne. ,,Voor mij gaat zijn film ook over liefde en vriendschap, over vreugde en over intens verdriet.” Na de verkiezingscampagne, toen GroenLinks poogde een kabinet te vormen met VVD, CDA en D66, overleed de moeder van Klaver plotseling. In de film zijn ook scènes te zien van de begrafenis.



,,De film is veel persoonlijker geworden dan ik aanvankelijk dacht”, schrijft Klaver naar zijn achterban. ,,Daarom heeft het iets ongemakkelijks om deze uitnodiging te sturen. Jesse die je uitnodigt naar ‘Jesse’ te komen kijken, dat heeft bijna iets gênants.”