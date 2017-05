Kleine fracties ook vertegenwoordigd in Kamerbestuur

Het is decennia geleden dat de Kamer na de verkiezingen zoveel fracties telt, en het gros daarvan is nu middelgroot of klein. Voor de kleintjes is voor ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind een extra presidiumstoel ingeruimd. Hij krijgt de taak in het oog te houden of CU zelf en de vijf andere kleine fracties niet in de verdrukking komen.