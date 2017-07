Krijgt geplaagde minister Plasterk afluisterwet wél door Kamer?

Welke erfenis laat Ronald Plasterk achter, als hij binnenkort geen minister van Binnenlandse Zaken meer is? De laatste weken gaat hij vooral stuntelend naar de uitgang. En dit ministerschap was toch al een ongelukkige.

Vorige week dinsdagavond moest de PvdA’er zijn plan in de ijskast zetten om het toezicht op de bouw van huizen en andere gebouwen aan het bedrijfsleven over te dragen. Zijn voorgenomen privatisering van het toezicht, nu nog in handen van gemeenten, stuitte op te grote bezwaren in de Eerste Kamer.

Bevolkingsregister

De avond erna vond Plasterk woeste Kamerleden tegenover zich tijdens een debat over het mislukte miljoenenproject voor de nieuwe gemeentelijke bevolkingsadministratie. In 2013 meldde de minister nog dat het helemaal goed zou komen met het moderne bevolkingsregister, waarmee alle overheidsinstanties de actuele persoonsgegevens konden inzien. Onlangs bleek het tegendeel: het Bureau ICT Toetsing concludeerde dat de reeds gebouwde software helemaal niet te gebruiken is.

Woensdagavond zag Plasterk geen andere uitweg dan de stekker uit het project te trekken. Daarmee belandde 90 miljoen euro in de prullenbak. Het is wéér een kabinetsplan dat door Plasterk ten grave wordt gedragen.

Er wordt op het Binnenhof toch al wat lacherig gedaan over Plasterk. Hoewel de aimabele en welbespraakte oud-wetenschapper met succes de topinkomens aan banden legde, rijgt hij deze kabinetsperiode vooral veel teleurstellingen aan elkaar. Drie jaar geleden moest hij door het stof omdat hij op televisie had beweerd dat de NSA 1,8 miljoen Nederlandse telefoondata zou hebben afgetapt. Dat bleek niet het geval. Ook lukte het niet om te snijden in het taaie aantal provincies, waterschappen en ambtsdragers.

Afluisterwet

Maar vandaag heeft Plasterk de kans zich te revancheren. Op het nippertje voor de zomer kan hij zijn belangrijkste wet door de Eerste Kamer loodsen: de moderne afluisterwet, waar de geheime diensten naar smachten. De huidige wet is verouderd door de jongste technologische ontwikkelingen. Het nieuwe voorstel ervoor dat de inlichtingendiensten alle datastromen via de kabel mogen onderzoeken, dus telefonie, internet, e-mail en sociale media. Op die manier hoopt de AIVD bijvoorbeeld netwerken van jihadisten in kaart te brengen.

De Eerste Kamerleden, die vandaag hun laatste vergaderdag hebben voor de zomer, houden desgevraagd hun kruit nog droog. Maar het moet gek lopen wil er géén meerderheid voor de wet komen. Als VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP hun collega’s in de Tweede Kamer volgen, is er niets aan de hand. Wel liggen er nog kritische vragen over het toezicht op de diensten. Plasterk belegt dat bij een toetsingscommissie, maar de minister kan eerst zelf bepalen of iemand gevolgd mag worden door de diensten. De commissie toetst vervolgens of dat rechtmatig is.

,,We zien het belang van deze wet, maar we willen waarborgen dat het toezicht goed geregeld is’’, zegt senator Jannette Beuving van Plasterks eigen PvdA.

Mirjam Bikker van de ChristenUnie: ,,Voor mijn fractie liggen er nog veel vragen. Of we voor of tegen de wet gaan stemmen, hangt van het debat af.’’