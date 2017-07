LIVE: Koningspaar aanwezig bij onthulling MH17-monument

Brexiton­der­han­de­lin­gen nu echt van start

11:51 De eerste inhoudelijke onderhandelingen over de voorwaarden van het Britse vertrek uit de EU beginnen vanmiddag in Brussel. Na vier dagen van naar verwachting intensieve gesprekken geven EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en de Britse brexit-minister David Davis donderdag een persconferentie over de resultaten.