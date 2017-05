'Mark Rutte, u kunt de PVV niet blijven negeren bij de formatie'

Griekse ex-premier Mitsotakis (98) overleden

29 mei De voormalige Griekse premier Konstantinos Mitsotakis is vandaag op 98-jarige leeftijd overleden. De op Kreta geboren Mitsotakis was een van de belangrijkste liberale centrumrechtse politici van het land. In de Tweede Wereldoorlog zat hij in het verzet en werd door de nazi-bezetters ter dood veroordeeld.