May nodigt Juncker uit voor Brexit-gesprek

Die zullen beginnen na de Britse verkiezingen op 8 juni, hebben Juncker en May dinsdagavond al afgesproken. Dat gebeurde nadat May onverwacht vervroegde verkiezingen aankondigde. Het Britse parlement heeft daar woensdag mee ingestemd.

Naar verwachting zullen de rechten na de Brexit van niet-Britse EU-burgers die nu wonen, werken of studeren in het Verenigd Koninkrijk bovenaan de agenda van Juncker staan. Datzelfde geldt voor de rechten van Britse burgers in de andere EU-lidstaten.

Deze zaken waren vanmorgen in Londen ook het belangrijkste onderwerp van gesprek tussen May en de voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani . Na afloop van zijn bezoek aan Downingstreet 10 zei Tajani dat May het beste voor heeft met de burgers. ,,Ze had een positieve boodschap, het was een goed begin."