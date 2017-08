Meer dan helft Gelderse burgemeesters agressief benaderd

Schelden kwam het meest voor, daarna bedreiging en intimidatie. Bij een klein deel van de incidenten werd fysiek geweld gebruikt. Dit blijkt uit een rapport van I & O Research, in opdracht van de Provincie Gelderland.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste agressie in rechtstreekse contacten voorkomt. Daarna volgt agressie via sociale media en mail. In stedelijke gebieden wordt er meer via social media gescholden dan in niet-stedelijke gebieden.

Vluchtelingenproblematiek

Veel incidenten deden zich voor tijdens de conflicten in de Achterhoek over bezuinigingen in de thuiszorg. Ook de vluchtelingenproblematiek en mogelijke vestiging van asielzoekerscentra waren een reden om bestuurders aan te vallen.

,,Bezoek van woedende scheldende man in mijn voortuin en bij mijn voordeur het hele scala aan verwensingen kwam over mij heen'', is één van de incidenten die wordt genoemd, of: ,,Anonieme brief n.a.v. mijn mening over vluchtelingen heb ik als zeer intimiderend ervaren.''

Onacceptabel

Lang niet alle bedreigde politici en bestuurders melden incidenten bij het Openbaar Ministerie. Belangrijke redenen zijn dat het incident niet ernstig genoeg werd gevonden, of dat ‘het nou eenmaal bij de functie hoort.’

In Gelderland vinden meer mensen dat het bij hun functie hoort dan in Nederland. De Gelderse gedeputeerde Jan Markink vindt dat geen goede opvatting. Hij stelt dat agressie en geweld in alle vormen onacceptabel zijn.