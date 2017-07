Minister Plasterk trekt stekker uit modernisering bevolkingsregister

Vorige week zette hij het project nog in de ijskast, maar nu blaast hij het dus helemaal af. Plasterk moet daarover nog wel in gesprek met gemeenten, die een belangrijke stem in het proces hebben. ,,Maar mijn inzet is dat we gaan stoppen en daarmee is het natuurlijk een fait accompli.’’

De zogeheten Basisregistratie Personen bleek 33 maanden vertraging op te lopen en 50 miljoen euro extra te gaan kosten, zo berekende het onafhankelijke Bureau ICT-toetsing. Dat terwijl er al 90 miljoen in gestoken is.

Uiterst kritisch

De Tweede Kamer is uiterst kritisch op Plasterk vanwege het ICT-debacle. ,,Het lijkt erop dat de minister zich jarenlang met een kluitje in het riet heeft laten sturen en ondertussen declaraties is blijven tekenen’’, zei PVV-Kamerlid Martin Bosma.

SP’er Ronald van Raak: ,,In 2013 was alles nog prima rond dit project. Heeft de minister de Kamer ronduit verkeerd geïnformeerd of heeft hij er in vier jaar tijd een puinhoop van gemaakt?’’

Plasterk stelt dat hij de Kamer altijd direct heeft geïnformeerd.