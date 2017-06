Moet je bewijs hebben om een potentiële terrorist vast te zetten?

Nemen ‘we’ veel maatregelen tegen terreur?

Het is nooit genoeg. Parijs, Brussel, Nice, Berlijn, Londen, Manchester. Bij alle aanslagen bleek later dat de dader(s) ‘op enig moment’ in beeld waren bij veiligheidsdiensten. Honderd procent veiligheid creëren kán simpelweg niet, tempert ook onze Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof. Het risico op een aanslag is formeel dan ook ‘substantieel’. Sinds de aanslagen van 11 september werden er ook steeds ruimere bevoegdheden toegekend aan onze veiligheidsdiensten. Na de aanslagen in Parijs en Brussel ging dat ook zo. Sinds de oorlog in Syrië idem. Dat geeft het gevoel dat we gaten aan het dichten zijn. Deels is dat ook zo. Vooral omdat gereageerd wordt op trends onder terroristen. Zo nam kabinet het maatregelen toen er een trits jihadisten richting Syrië trok. Zij verliezen nu hun Nederlandse nationaliteit, zonder tussenkomst van de rechter. Er wordt opgetreden tegen de financiering van terrorisme, websites die oproepen tot haat, geweld of discriminatie worden –waar het lukt- uit de lucht gehaald. Recenter nam het parlement de Tijdelijke Wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, waardoor burgers die aan het radicaliseren zijn -nog zonder veroordeling- een meldplicht, contactverbod of gebiedsverbod wordt opgelegd. Het gaat om ‘risicovolle’ personen die ineens interesse hebben voor een bepaalde plek of evenement. Bij de marathon van Rotterdam werd bijvoorbeeld een 34-jarige man die daar niet mocht zijn aangehouden.