Moeten we Pasen wel/niet door ‘islamitische strotjes proppen’?

TraditiesSommige katholieke scholen schrappen christelijke symbolen in de paasviering om islamitische ouders niet tegen de borst te stuiten. Is dat erg? Ja, vindt Malik Azmani, VVD-Tweede Kamerlid, die als moslim-kindje ook gewoon meedeed met de paasviering vroeger. Nee hoor, je moet een christelijk feest niet aan moslims opdringen, zegt Frank Bosman, rooms-katholiek cultuurtheoloog.

‘Dit is nu precies zo’n voorbeeld van cultuurrelativisme dat gevaarlijk is voor het land’

Malik Azmani, VVD-Tweede Kamerlid, gruwelt van dit 'staaltje cultuurrelativisme'. Hij deed als zoon van een moslim ook 'gewoon mee' toen hij op een katholieke school zat.



,,Met zulk nieuws is het wel weer droevig wakker worden, zeg. Het is niet te verteren als er zulke concessies worden gedaan. Dit zijn kinderen die door hun ouders op een bijzonder school zijn gedaan, een katholieke in dit geval. Dan moet iedereen respect op kunnen brengen voor de tradities en feestdagen die daar gevierd worden. Dit is nu precies zo’n voorbeeld van cultuurrelativisme dat gevaarlijk is voor dit land.

,,Leer die kinderen liever dat dit een land is dat de Verlichting heeft doorgemaakt. Dat een traditie kent van humanisme en christelijke tradities kent. Vertel hen over de grondslagen van dit land.

,,Ik heb zelf ook een katholieke school doorlopen, terwijl mijn vader moslim is. Wat ik juist ingepeperd kreeg was respect voor de gewoontes en feesten die op school gevierd hebben, maar dat dit ook een vrij land is. Dat iedereen mag geloven wat hij wil. Of juist niet geloven. Ik deed op school mee, omdat wij voor die school gekozen hadden.

,,Als je toch al weerstand voelt bij ouders of kinderen, steek er dan als school energie in om hen te leren omgaan met die weerstand. In de samenleving is het toch niet anders? Je past je aan als je besluit mee te doen.

,,De identiteit in dit land is nog altijd niet overwegend islamitisch. En al was het wel zo: de waarden en tradities kennen een lang en rijk verleden. Dat zet je niet overboord.

,,Voor die moslimkinderen vind ik het trouwens ook sneu. Die willen vast gewoon meedoen. Die zien dit als een leuke optocht en nu worden ze door hun ouders weggehouden van de rest. Zij zijn ook gedupeerd.’’

‘Je moet een christelijk feest niet door islamitische strotjes proppen’

Frank Bosman, rooms-katholiek cultuurtheoloog, vindt dat je islamitische kinderen niet kunt dwingen om aan christelijke rituelen deel te nemen. ,,Maar we moeten ze wel uitleggen waar het paasfeest voor staat."

,,Je zou natuurlijk heel makkelijk Thierry Baudet-achtig kunnen beginnen over onze christelijke normen en waarden, en dat die moslims dat gewoon moeten accepteren, en zo niet, dan enzovoort. Maar dat is veel te simpel.”

,,Het is heel mooi dat je als christelijke school zegt: iedereen mag zijn kinderen bij ons brengen, ook al onderschrijf je niet onze signatuur. Misschien juíst als het gaat om allochtone kinderen, die vaak wat sociaal zwakker zijn en die ook nog eens niet altijd de mogelijkheid hebben om naar een islamitische school te gaan.”

,,De vraag is dan: hoe ga je om met de spanning tussen de ideologie van de school en de religieuze gevoelens van moslims? Nou, wat je in elk geval niet moet doen is de paasviering schrappen. Maar je wat je ook niet moet doen, is een christelijk feest door de strotjes van islamitische kinderen proppen. Ik kan me best voorstellen dat die het niet leuk vinden om met het kruis van de Here Jezus rond te lopen.”