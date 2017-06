Na honderd dagen kunnen we vandaag starten!

Nieuwe huisdierenlijst deugt niet, oude blijft geldig

22 juni Mensen die zich afvragen of ze hun schroefhoorngeit, aalstreepgrasmuis of hun zo geliefde laaglandtapir volgend jaar nog in huis mogen houden, worden nog even in spanning gelaten. De nieuwe huisdierenlijst, met daarop alle in Nederland toegestane huisdieren, is uitgesteld.