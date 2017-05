Na ‘klimaatlek’ CDA sluiten de rijen van de formatie weer

Sprak Schippers eerst van ‘geknetter’ aan de onderhandelingstafel, inmiddels heet het ‘botsen’. ,,Op klimaat bijvoorbeeld,’’ erkende ze vanavond dan toch, in reactie op het nieuws dat het CDA ‘moeilijk doet’ over milieu.



In de appgroepjes van de onderhandelaars had het CDA alvast voor dat nieuws gewaarschuwd. Er komt een stuk in de krant waarin staat dat wij moeilijk doen over klimaat. Bij de andere partijen vermoedde men geen opzet, dus van paniek was gisteren geen sprake, toen de onderhandelaars gevraagd werd om commentaar.