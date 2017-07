Nederlandse kiezer brengt minder snel proteststem uit

Vooral hoogopgeleide kiezers stemmen uit overtuiging. Wie lager is opgeleid stemt eerder uit protest, concluderen de onderzoekers van het internationale peilingsbureau Kantar Public. De Duitse kiezer is het minst vatbaar voor populisme, kiezers in Frankrijk en Groot- Brittannië juist het meest. Nederland zit er tussenin.

De onderzoekers stelden dezelfde vragen aan representatieve aantallen respondenten in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Zo vroegen ze onder meer waarin iemand stemt: omdat hij of zij het eens is met de ideeën van de gekozen partij of uit frustratie over de andere partijen. In het geval van de Nederlandse kiezer blijkt 15 procent te stemmen uit frustratie. Bij de Britten (23 procent), Fransen (37) en Duitsers (41 procent) ligt dat percentage hoger.



Eerlijk

Volgens Tim de Beer, die voor het bureau onderzoek deed in Nederland, zegt in de Volkskrant dat de Nederlandse tegenstemmer vooral uitkomt bij 'anti-establishmentpartijen als de Partij voor de Dieren, Denk, 50Plus en de PVV'.

Slechts 28 procent van de respondenten uit Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk en 37 procent in Duitsland dat politici eerlijk zijn. Dat is volgens De Beer een teken van een grote onderwijskloof. ,,Mensen met een lage opleiding zijn veel sceptischer en wantrouwend", zegt hij. Ze geloven volgens hem niet dat de situatie in hun land de komende tien jaar beter wordt.



Sterke leider

Daarnaast is de respondenten gevraagd of ze een sterke leider willen in hun land. In Nederland (67 procent), Frankrijk (77 procent) en Groot-Brittannië (78 procent) is daar een grote meerderheid voor. Bij de Duitse kiezer ligt dat percentage heel anders; slechts 24 procent reageert positief op het idee van een sterke leider aan het roer.