Omstreden ex-Kamerlid Hachchi wil 7500 euro per lezing opstrijken

video Pechtold en Rutte over drukke week in formatie

14:36 De onderhandelaars van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn vanochtend opnieuw samengekomen in het Johan de Witthuis in Den Haag. Aangezien de politici vanaf volgende week voor twee weken met vakantie zijn, moet er deze week flink wat werk verricht worden. Op de vraag of er aan het eind van de week een financieel plaatje klaarligt, weten de politici nog geen duidelijk antwoord te geven.