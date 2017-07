Onderhandelaars formatie toe aan vakantie, maar 'er zit geen schot in'

Om die reden verwacht men in de diverse formatieteams dat de herstart in de week van 7 augustus heel belangrijk wordt: dan zal er toch echt bewogen moeten worden, wil deze formatie slagen. ,,We hebben nog een paar bergetappes te gaan”, zei Zalm met een knipoog nar de Tour de France. ,,We zijn nog niet in Parijs.”



Evengoed verklaarde ChristenUnie-leider Segers gisteren dat er al ,,mooie dingen gebeuren’’ aan de onderhandelingstafel, ook op thema’s waarbij hij dat niet had verwacht. Daarbij zou hij volgens ingewijden vooral op migratie hebben gedoeld, dat eerder nog het struikelblok vormde bij de mislukte formatiepoging met GroenLinks. Geen van de onderhandelende partijen heeft het gevoel dat een van de anderen er met een dubbele agenda zit, stelde Zalm. Dat zekere vertrouwen was er niet toen GroenLinks aan tafel zat.