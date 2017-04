Onderhandelaars, het mag best een beetje sneller

Er wordt deze week niet geformeerd in Den Haag. Dat de onderhandelaars zichzelf vrij hebben gegeven, is op zich prima. De verkiezingscampagne was intensief. Stress of oververmoeidheid leiden zelden tot goede beslissingen. Maar de onderhandelaars doen het wel héél erg rustig aan. Het is vandaag 42 dagen geleden dat we naar de stembus gingen. Sinds die dag zijn er pas netto 11 dagen besteed aan formatiegesprekken, zei informateur Schippers vorige week voordat de onderhandelaars een week de deur achter zich dichttrokken.



Na de vorige formatie in 2012 kregen VVD en PvdA kritiek dat ze te snel hadden onderhandeld: ze hadden hun achterban meer tijd moeten gunnen om aan het idee te wennen dat de twee tegenpolen met elkaar gingen samenwerken na de verkiezingen. Een raar verwijt, alsof kiezers niet begrijpen dat er in Nederland coalities worden gesloten. Direct na aantreden van dat kabinet was de waardering nog hoog. De afstraffing die beide partijen op 15 maart kregen had vooral te maken met het gevoerde beleid.