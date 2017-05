Onderhandelaars reageren: mislukken formatie is spijtig en jammer

,,We hebben geprobeerd compromissen te sluiten. Soms lukte dat, maar helaas zijn we niet ver genoeg gekomen." Dat zei GroenLinks-leider Jesse Klaver over het mislukken van de kabinetsformatie.



,,De verschillen waren te groot. Op het het gebied van klimaat, op het gebied van inkomensverschillen en vandaag op het gebied van migratie", aldus Klaver. Hij vindt het ,,spijtig" dat de partijen er niet uit zijn gekomen. ,,Ik had dolgraag een kabinet gevormd."



Volgens hem hebben alle vier partijen ,,echt geprobeerd om de kloven te overbruggen". Deze ronde is afgelopen, concludeerde hij. ,,We moeten nu kijken hoe het verder gaat."