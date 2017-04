Onderwijzers: Meer geld en lagere werkdruk, anders stakingen

Gebeurt dit niet, dan is ‘de actiebereidheid groot’. Leraren in het basisonderwijs dreigen met staking. ,,Wij hopen dat dit niet nodig zal zijn”, hielden Thijs Roovers en Jan van de Ven van actiegroep POinActie de Kamerleden vanmiddag voor. ,,Dit is geen oproep, maar een noodkreet.”

Volgens de onderwijzers gaan zij gebukt onder een te hoge werkdruk. Bovendien krijgen ze vaak tot 20 procent minder betaald dan leraren die op middelbare scholen lesgeven, terwijl hun opleidingsniveau hetzelfde is.

Fundament

POinActie rekent in de onderhandelingen over een nieuw kabinet met name op D66 en GroenLinks. ,,Die partijen hebben altijd de mond vol over onderwijs. Als ze dit in het regeerakkoord niet aanpakken, mogen ze echt nooit meer iets zeggen over onderwijs”, vindt Roovers.

Volgens de docenten is het basisonderwijs het fundament onder al het verdere onderwijs. ,,We zakken nu echt door de fundering.” Van de Ven is blij dat de noodkreet wordt onderschreven door de middelbare scholen-koepel VO-Raad en de MBO Raad. ,,Die support hebben we nodig."

De Kamerleden spraken zich niet uit over de eisen. ,,Het appel wordt doorgeleid aan de partijen die aan het onderhandelen zijn”, reageerde CDA-Kamerlid Michel Rog. Lisa Westerveld van GroenLinks sprak van een 'heel helder signaal’. ,,Er zal iets moeten gebeuren, vooral wegens het lerarentekort. Dat zal ik ook doorgeven aan mijn collega’s, die aan het onderhandelen zijn.”

Werkdruk

D66 profileert zich graag als dé onderwijspartij en pleitte in het verkiezingsprogramma wel voor een lagere werkdruk. De partij stelde geen extra salaris voor. ,,Wij zijn nog aan het onderhandelen”, zei Kamerlid Paul van Meenen. Hij had liever gezien dat de docenten uit het primair onderwijs eerder waren gekomen met hun pleidooi.

Volgens voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad, de koepel van basisscholen, is ‘het echt code rood’. ,,Er moet nu iets gebeuren. Je kunt niet zeggen dat het onderwijs in Nederland nog zo goed is want uit alle rapporten blijkt dat het gaat dalen. En alles begint bij goed onderwijs.”