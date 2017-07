Oud-minister Gerrit Braks overleden

Braks bekleedde die post namens het CDA toen in Europa in 1984 de melkquotering werd ingevoerd. De productie van melk werd daarmee aan een maximum gebonden. Op die manier, zou Europa verlost worden van de melksloot en de boterberg. Het kwam er op neer dat boerenbedrijven aan een productiemaximum, een quotum, werden gebonden. Ging een boer over zijn quotum heen, dan kreeg hij te maken met de zogeheten superheffing.

De regeling werd op 1 april 2015 afgeschaft. Het leidde tot een nieuwe explosie van de productie, omdat de melkveehouders zagen dat de vraag buiten de EU, met name uit China, fors was gegroeid. Braks waarschuwde toen voor de perverse prikkel die van het afschaffen van de productiebeperking uitging. ,,Sterker, ik zou ze nu ook zo weer invoeren'', zei hij in een interview met een aantal regionale kranten. Hij wees op de ongebreidelde groei van het aantal stallen op het Nederlandse platteland. ,,Ik hou mijn hart vast.'' Volgens hem zou er snel weer sprake zijn van overproductie en dat boeren dan met veel strengere mestquota te maken zouden krijgen. ,,Met de mestquota krijgt de boer te maken met veel meer invloed van buitenaf. Dus ik vraag me af of de boeren hier zoveel mee te winnen hebben.'' Minder dan een jaar later kreeg hij het gelijk aan zijn zijde.''