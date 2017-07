Partijen starten marathonsessie tijdens cruciale week in formatie

Volgende week gaan de onderhandelaars twee weken op vakantie. Om niet te veel tijd te verliezen zou in de tussentijd het Centraal Planbureau aan het werk gezet moeten worden om het nodige rekenwerk te verrichten, maar daarvoor moet er deze week flink aan de onderhandelingen getrokken worden. De partijleiders beseffen zich dat maar al te goed en richten hun agenda daarop in. Vandaag staat een marathonsessie gepland van 10.00 uur tot 21.00 uur.



VVD-leider Rutte wilde bij aanvang van de gesprekken vanmorgen niks kwijt over de voortgang en de kans dat er aan het eind van de week een financieel plaatje ligt. ,,Idealiter had de doorrekening er al in april moeten liggen", zei hij kortaf. Ook Buma wilde zich niet wagen aan een voorspelling. ,,We moeten knopen doorhakken, daar is dit de goede locatie voor." Volgens Pechtold is het belangrijk dat er nog deze week een plaatje komt te liggen, maar 'dan moeten we meters maken'.



Hoeveel werk er nog moet worden verricht is onduidelijk, maar ingewijden stellen tegen deze redactie dat er nog altijd weinig schot zit in de formatie. Ze vragen zich zelfs al de partijen überhaupt deze week iets voor het CPB aan kunnen leveren.