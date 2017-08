Partijleiders optimistisch over formatie

Kabinet: Wijdverspreid gebruik fipronil pas een maand bekend

10 augustus Pas zo'n maand geleden, op 7 juli, is aan het licht gekomen hoe wijdverspreid het giftige fipronil is gebruikt bij kippenboeren. Dat staat in de tweede kabinetsbrief over de eiercrisis die vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De omvang van het probleem bleek uit de in beslag genomen administratie van pluimveeservicebedrijf Chickfriend.