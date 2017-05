Pechtold: Combinatie met ChristenUnie is onwenselijk

Segers is er klaar voor: 'Alleen nog een uitnodiging nodig'

15:16 Gert-Jan Segers is bereid om tafel te gaan voor de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. Dat zei de ChristenUnie-voorman vanmiddag na afloop van het debat over de mislukte formatiepoging. ,,Alles wat ik nu nog nodig heb is een uitnodiging."