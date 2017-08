Pechtold: Ik begrijp dat er weer wat op straat ligt?

Vandaag praten de partijleiders met de sociale partners, maar de vraag hoe het kan dat er opnieuw gelekt is uit de formatie blijft de partijen achtervolgen. ,,Ik weet niet of er een nieuw lek is, we gaan het er binnen over hebben'', aldus CU-voorman Gert-Jan Segers bij aankomst bij het Johan de Witthuis in Den Haag. Gisteren berichtte deze krant al over de 'euthanasie'-deal, die de grote principiële verschillen tussen CU en D66 over medisch-ethische kwesties moet oplossen.



D66-leider Alexander Pechtold reageert luchtig. ,,Ik begrijp dat er weer wat op straat ligt?'' Het aanbod om het volkslied te zingen slaat hij vriendelijk af. Ook VVD-voorman Mark Rutte reageert laconiek en lacht slechts als hem naar het Wilhelmus gevraagd wordt. ,,Ik zeg even helemaal niks'', aldus zijn rechterhand Halbe Zijlstra.



Ook CDA-leider Buma wil niets kwijt over de voorgenomen plannen. Hij maakte zich voor de verkiezingen al hard voor het herstellen van 'normen en waarden' in Nederland en stelde zelfs voor om scholieren staand het Wilhelmus te laten zingen. Dat lijkt het niet te gaan halen, maar het volkslied zal wel een grotere rol krijgen binnen het onderwijs.



De onderhandelaars reageren verheugd over de grote economische groei in Nederland, die vanmorgen door het CPB bekend werd gemaakt. Voor het eerst sinds het begin van de economische crisis in 2007 komt de groei (3.3 procent) weer uit boven de 3 procent. Toch zijn de partijleiders voorzichtig. Ze willen nog geen belastingverlaging beloven.