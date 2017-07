Pechtold: Partijen formatie maken centimeters

Formatie verhuist tijdelijk naar zomers adres

10 juli De onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn vanmorgen aangekomen bij het Johan de Witthuis in Den Haag. Hier praten ze twee dagen met informateur Gerrit Zalm. ,,Het voordeel is dat je hier even naar buiten kunt", vertelt CDA-lijsttrekker Sybrand Buma. ,,En zo hebben we toch nog een beetje het gevoel van een zomer."