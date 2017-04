Pechtold: Studenten moeten nog even geduld hebben

Studenten die klagen dat de afschaffing van de basisbeurs niet voor extra investeringen in het onderwijs zorgt, moeten nog even geduld hebben. ,,Ik kan me voorstellen dat ze dat nog niet zien", zei D66-leider Alexander Pechtold vanochtend op weg naar de formatiegesprekken.

Pechtold benadrukt dat het pas het eerste jaar is dat het leenstelsel er is. De beloofde investeringen zijn volgens hem op de lange termijn gericht.

Studentenorganisaties LSVb en ISO hebben de onderhandelende partijen een brief gestuurd. De studenten voelen zich bekocht. ,,Door het afschaffen van de basisbeurs is ons 270 euro per maand ontnomen onder de belofte dat we dat zouden terugzien in de kwaliteit van het onderwijs. Maar daar blijkt niets van te kloppen", zegt voorzitter Jan Sinnige van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

14.300 euro per student

De 900 miljoen euro die de afschaffing van de basisbeurs oplevert, wordt volgens afspraak weer in verbetering van het onderwijs gestoken. Desondanks daalt volgens de studentenorganisaties het bedrag dat de overheid de komende jaren uitgeeft aan het hoger onderwijs als je het deelt door het aantal studenten. Dat is nu 14.300 euro per student per jaar, terwijl het in 2000 nog 19.900 euro was.

Sinnige: ,,Ondertussen zitten op technische universiteiten de studenten in de gangpaden en hebben docenten te weinig tijd om hun colleges voor te bereiden. Hiervoor hebben we de basisbeurs ingeleverd en is het collegegeld verhoogd."

Deze week wordt aan de formatietafel in Den Haag onder andere gesproken over het onderwijs. De basisbeurs is afgeschaft met steun van drie van de vier onderhandelende partijen: VVD, D66 en GroenLinks. De vierde partij, het CDA, wil de basisbeurs juist opnieuw invoeren. De studentenorganisaties voeren morgen actie om hun grieven onder de aandacht te brengen van de partijen.

Verkeerde getallen

Volgens het ministerie van Onderwijs gaan de studenten uit van de verkeerde getallen. Universiteiten en hogescholen krijgen door het basisbeursgeld de komende jaren 7.100 euro per student. In 2016 was dat nog 6.800 euro. Maar desondanks is er toch minder geld te besteden, klaagt ook de universiteitenvereniging VSNU. Dat komt door eerdere bezuinigingen en doordat de vaste middelen van het hoger onderwijs niet navenant zijn gestegen met het aantal studenten.

In een brandbrief aan de formatieonderhandelaars schreef de VSNU vorige week dat het extra geld dat vrijkomt door het afschaffen van de basisbeurs niet opweegt tegen eerdere bezuinigingen van voorgaande kabinetten. Als een volgend kabinet de basisbeurs weer zou invoeren, zijn de universiteiten bang dat de financiële situatie nog nijpender wordt als het extra geld voor kwaliteitsverbetering dan weer komt te vervallen.