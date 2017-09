Polderoverleg werkgevers en werknemers geklapt

Han Busker, voorzitter FNV is teleurgesteld in de uitkomst: ,,Afgelopen dagen is gebleken dat we geen afspraken kunnen maken over het aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen en het afschaffen van oneerlijke payroll-constructies. Als vakbonden wilden we op deze onderwerpen tot overeenstemming komen om de doorgeslagen flexibilisering te stoppen, maar de werkgevers bleken hier ook door de onderlinge verdeeldheid niet toe bereid. Terwijl het ongelofelijk belangrijk is voor Nederland dat de concurrentie op arbeidskosten stopt en er fatsoenlijke lonen betaald gaan worden.’’



Volgens Maurice Limmen, voorzitter CNV, is het vooral de schuld van de werkgevers. Zij gaven geen gehoor aan de wens om meer en vaker vaste contracten aan te bieden aan werknemers, stellen de vakbonden. ,,Onze inzet was om de flex-trend te keren; daar zijn werkgevers echter in de verste verte niet bij in de buurt gekomen. Dit is slecht nieuws, niet alleen voor werknemers maar voor iedereen die geeft om de stabiliteit van onze maatschappij.’’