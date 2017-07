Politici blijven deze zomer het liefst dichtbij huis

Waar Kamerleden normaal gesproken snakken naar de zomervakantie, is het einde van dit politieke jaar anders. De reden: het kabinet is demissionair, dus het Kamerwerk staat op een laag pitje. De voortdurende formatie heeft ook effect op de vakantieplannen.

Gert-Jan Segers had het allemaal al gepland: in het zomerreces zou de ChristenUnie-leider les gaan geven in Libanon. Door die plannen staat

inmiddels een dikke streep: Segers zit deze zomer in Den Haag, aan een formatietafel.



Door die formatie is deze zomer anders dan anders en dat merken alle politici. Als de onderhandelaars er onverhoopt snel uit zijn, moet de Kamer terugkomen van reces voor het debat over de regeringsverklaring. Dat beïnvloedt ook de vakantieplannen.

Tropisch eiland

Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën, had stiekem al gehoopt dat hij deze zomer van een lange vakantie kon genieten. ,,Lekker op de het strand. Ik had mijn leesboekjes al klaarliggen.” In plaats daarvan moet hij toch weer aan de bak. ,,Nu moet ik mijn telefoon weer aanhouden en moet ons kabinet nog een begroting gaan maken.” Hij blijft niet in Nederland, maar het wordt ‘helaas ook geen tropisch eiland ver weg’.

Vrijwel alle politici blijven deze zomer noodgedwongen wat dichter bij huis, binnen Europa. Frankrijk is het populairst. Het is de reisbestemming van GroenLinks-leider Jesse Klaver met zijn vrouw en kinderen, ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten gaat daar in de twee weken ‘formatievakantie’ kamperen met haar zoon en haar fractiegenoot Joël Voordewind gaat er fietsen met zijn vrouw.

Ook staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs pakt, zoals iedere zomer, de fiets. Hij gaat samen met zijn vriendin van Den Haag naar Parijs en weer terug. In etappes van 150-200 kilometer per dag moet dat in een week lukken, denkt de VVD’er.

Volledig scherm © ANP

Zihni Özdil kiest ook voor een actieve vakantie. Het GroenLinks-Kamerlid gaat backpacken door Europa: hij en zijn rugzak beginnen in Edinburgh. Per trein reist Özdil vervolgens naar óf Zuid-Spanje óf Zuid-Italië. Zijn fractiegenoot Lisa Westerveld pakt de vakantie anders aan: haar zomer staat in het teken van festivals. Op haar programma staan: de Zwarte Cross in eigen land, de Metal Days in Slovenië en een paar andere festivals in Europa.

Turkije

Maar er zijn ook politici die dit jaar thuis blijven. Minister Henk Kamp van Economische Zaken is vaak genoeg van huis en blijft lekker in Diepenheim. Zijn collega Jeanine Hennis van Defensie gaat ook in haar eigen tuin zitten. PvdA-minister Ronald Plasterk geeft aan niet écht weg te kunnen. ,,Je kunt zomaar weer worden teruggeroepen in deze tijd.”

Daar maakt Tunahan Kuzu van Denk zich geen zorgen over. Hij gaat ‘lekker lang’ naar Turkije. ,,Ik ga even heel onbescheiden doen, ik heb het dit jaar wel verdiend.” Hij bezoekt een week familie in Istanboel en Izmit, daarna zoekt hij drie weken de kust op. ,,En daarna gaan we nog een paar dagen naar de familie van mijn vrouw, in centraal Turkije.”

Voor de minister van Onderwijs wordt het een bijzondere vakantie: voor het eerst gaat Jet Bussemaker zonder haar puberdochter op reis. Die trekt deze zomer haar eigen plan. De PvdA-bewindsvrouw maakt met haar man korte tripjes: ze gaat naar een feest van vrienden in Italië en vertoeft twee weken in de Spaanse stad Girona, waar vrienden een huis hebben. Daar zal ze vooral gaan fietsen.

Zonnetje

Misschien komt Bussemaker daar nog collega-minister Edith Schippers tegen, die ook Spanje als vakantieland heeft gekozen. De VVD-zorgminister combineert dat met een bezoek aan Portugal. SP-leider Emile Roemer blijft ook in Europa: hij gaat naar Griekenland – voor het eerst. ,,Veel cultuur, daar hou ik van.”

Volledig scherm © ANP

Dan is er nog de categorie die niks plant: staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft nog niks geboekt. Ook 50Plus-voorman Henk Krol is er door het drukke bestaan als Kamerlid gewoon nog niet aan toe gekomen om na te denken over zijn vakantie. ,,Als het hier afgelopen is dan ga ik alle vakantiebrochures doorkijken op internet. Ik ben dol op een zonnetje. Het zal toch wel weer Frankrijk worden ofzo, maar ik heb nog niks geboekt. En als het nodig is, kom ik snel terug. Dat beloof ik.”

Concert van U2

Al is het de afgelopen maanden ook weer niet zó druk geweest: het Kamerwerk lag grotendeels stil omdat een demissionair kabinet geen nieuw beleid maakt. De laatste Kamerdag vandaag wordt daarom niet traditiegetrouw diep in de nacht afgehamerd door de Kamervoorzitter, maar al aan het begin van de avond.