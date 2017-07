Politie mag telefoon- en betaalgegevens opvragen bij vermissing

De politie kan straks meer middelen inzetten om de verblijfplaats van vermiste personen te achterhalen, waaronder het opvragen van informatie over het gebruik van een pinpas en mobiele telefoon of het opvragen van incheckgegevens bij het openbaar vervoer. Dat staat in een wetsvoorstel van demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie.

Het wetsvoorstel bevat een scala aan nieuwe bevoegdheden. Naast het opvragen van locatiegegevens van een mobiele telefoon behoort straks tevens een tap tot de mogelijkheden. 'Hiermee kan bijvoorbeeld worden achterhaald of er nog applicaties op de mobiele telefoon actief zijn', aldus het ministerie in een verklaring. Daarnaast mag een mobiele telefoon, laptop of usb-stick doorzocht worden om de vermiste te vinden. Agenten mogen straks ook de auto van een vermiste doorzoeken of diens huis binnengaan om te zoeken naar een paspoort of dagboek.

De nieuwe bevoegdheden moeten politie en justitie helpen vermiste personen in de eerste, vaak cruciale fase van de vermissing op te sporen. 'Sterk optreden van de politie kan in deze fase levens redden. Nu ontbreekt het de politie nog aan zoekmiddelen om snel en effectief op te treden', schrijft Blok.

Urgent en gevaarlijk

De maatregelen mogen alleen worden ingezet bij 'urgente persoonsvermissingen'. Dat geldt wanneer iemand een gevaar vormt voor zichzelf of in onmiddellijk gevaar is, zoals bij suïcidale mensen en dementerende ouderen.

Daarnaast moet de inzet 'noodzakelijk en proportioneel' zijn, benadrukt de minister. De bevoegdheden mogen bijvoorbeeld niet worden ingezet als de vermiste persoon vrijwillig is vertrokken of slachtoffer is geworden van een misdrijf. 'In het laatste geval gelden dan de gewone regels voor opsporing uit het strafrecht.'