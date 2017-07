Politiek wil appende doodrijder anders blijven behandelen dan drankrijder

Nu zit er ook daadwerkelijk verschil tussen de strafmaat, omdat appen in de auto wordt behandeld als een verkeersovertreding die volgens het bestuursrecht wordt afgedaan; rijden onder invloed van alcohol is een strafbaar feit op zich.



D66 stelt dat de strafmaat bij ongevallen door appen vooral ter persoonlijke beoordeling van de rechter blijft. ,,Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden is erg gevaarlijk'', zegt Kamerlid Maarten Groothuizen. ,,Het is aan de rechter om in een individuele zaak te komen tot een passende straf.'' Verder moet de politie goed handhaven.



VVD’er Barbara Visser vindt het vooral belangrijk dat wordt gewerkt aan het ‘rechtvaardigheidsgevoel’ van de maatschappij over de straffen die voor roekeloos gedrag en zware verkeersovertredingen worden gegeven. ,,Het is goed dat de straffen daar omhoog gaan waar dat volgens onderzoek nu nodig blijkt te zijn. Dat past bij ons gevoel hierover.'' Ze benadrukt dat appen in combinatie met andere overtredingen bij de rechter zeker kan leiden tot een hogere straf voor verkeersmalloten.