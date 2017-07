Pools parlement stemt in met rechtshervorming

De Poolse volksvertegenwoordigers gingen vrijdagavond al akkoord met een wet die hun meer zeggenschap geeft bij de benoeming van lagere rechters. Volgens de critici druist dat in tegen de grondwet, die scheiding der machten voorschrijft.

De tegenstanders reageerden ook nu met ontzetting. ,,Het is een zwarte dag in de geschiedenis van Polen'', zei Grzegorz Schetyna, de leider van oppositiepartij Burgerplatform (PO). Buiten het parlementsgebouw werd gedemonstreerd. Later op de avond wordt een grote toeloop verwacht bij een protestbijeenkomst voor het presidentieel paleis in Warschau.