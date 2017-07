Principiële pijn tart de formatie

1 Embryokweek

De medische wetenschap kan steeds meer, maar voor sommige ziektes, zoals taaislijmziekte, loopt het onderzoek tegen grenzen aan. Embryokweek kan een doorbraak dichterbij brengen, maar ligt erg gevoelig. Vertrekkend VVD-minister Edith Schippers wilde mogelijk maken dat embryo's speciaal voor wetenschappelijk onderzoek worden gekweekt. Hoewel zij een aanzet heeft gegeven, krijgt het volgende kabinet de wijziging van de Embryowet op zijn bord.



De ChristenUnie is fel tegenstander: de partij vindt dat embryokweek 'niet getuigt van respect voor het leven'. Het CDA is minder uitgesproken. VVD en D66 juichen de wetenschappelijke vooruitgang juist toe, binnen strikte grenzen.



2 NIP-test

De niet-invasieve prenatale test, oftewel de NIPT of NIP-test, is de naam van een omstreden bloedonderzoek. Daarmee kan vanaf de elfde week van de zwangerschap een ongeboren kind worden getest op drie syndromen: Down, Edward en Pataus. De test is betrouwbaarder dan de combinatietest en veiliger dan de risicovolle vlokkentest. Sinds 1 april kunnen zwangere vrouwen ook in Nederland de test laten doen, maar alleen in het kader van een wetenschappelijke studie. Het komende kabinet zal moeten beslissen of de test in het basispakket komt en dus wordt vergoed.