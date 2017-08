Prinsjesdag is vlakbij, maar er is nog steeds geen begroting

Er is nog geen akkoord gesloten over de begroting voor komend jaar. Dat lieten de coalitiepartijen PvdA en VVD weten na afloop van het begrotingsoverleg vandaag. De druk staat inmiddels vol op de ketel, want de deadline voor de rijksbegroting 2018 is al over een paar dagen.