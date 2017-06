PROFIEL: Schouten (CU) onderhandelt mee over nieuw kabinet

ProfielCarola Schouten (39) wordt tijdens de onderhandelingen over een nieuw kabinet namens de ChristenUnie de rechterhand van Gert-Jan Segers. Wie is zij eigenlijk en wat heeft ze vooralsnog gepresteerd?

Het ChristenUnie-Kamerlid - opgegroeid in de bossen van Brabant - maakte in haar jeugd al meer mee dan de gemiddelde jongere; ze verloor haar vader, een veehouder, toen ze negen jaar oud was. Hij viel in een landbouwmachine. En ze raakte op haar 23ste zwanger tijdens haar studie in Israël. Schouten heeft geen relatie meer met de vader.

Sinds 18 mei 2011 is ze lid van de Tweede Kamer, na een baan als beleidsmedewerker op het ministerie van Sociale Zaken. Schouten kwam aan haar zetel doordat fractievoorzitter André Rouvoet de politiek verliet. Datzelfde jaar nog werd ze door de parlementaire pers verkozen tot 'Politiek talent van het jaar 2011'.

Pittige portefeuilles

De pittige portefeuilles financiën, sociale zaken, hoger onderwijs en pensioenen leverden Schouten de afgelopen jaren veel zichtbaarheid op in het parlement en de media. In november 2015 werd ze voorzitter van een Kamercommissie die onderzoek ging doen naar het lekken van geheime informatie uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (de commissie-Stiekem).

Schouten kan tijdens de komende onderhandelingen in ieder geval genoeg overleggen met een andere secondant, Wouter Koolmees (D66) die Alexander Pechtold bijstaat. Beide wonen tegenwoordig in Rotterdam en reizen regelmatig samen in de auto van Schouten naar Den Haag. De twee hebben samen al veel akkoorden gesloten met het kabinet.

De laatste jaren maakt Schouten veel trips met haar zoon, vertelde ze vorig jaar in een interview. Ze komt ook nog vaak in Israël. ,,Ik vind het ontzettend leuk te zien hoe mijn zoon zich ontwikkelt. We reizen samen en ontdekken dingen, dat is goed."