PvdA: VVD neigt juist in onze richting

For­ma­tie­be­spre­kin­gen weer begonnen

9 augustus De partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn vanochtend na drie weken vakantie weer aan de onderhandelingstafel gegaan. Vooral op medisch-ethisch gebied zit de formatie nog muurvast. Over klimaat en asiel denken D66 en ChristenUnie min of meer hetzelfde, maar daarin vinden ze VVD en CDA tegenover zich. ,,Er ligt nog een hele klus. Daar gaan we vandaag verder mee, maar wel vol goede moed'', aldus CDA-voorman Sybrand Buma.