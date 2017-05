Republikeinse senator wil zaken van Trump onderzoeken

De Republikein Graham is een partijgenoot van de president. Hij zei ook graag inzage te willen krijgen in de belastingaangiften van Trump. De president had in de aanloop naar de presidentsverkiezingen vorig jaar beloofd deze aangiften openbaar te maken, maar heeft dat tot op heden niet gedaan.



Op de vraag of Graham de belastingpapieren via een gerechtelijk bevel openbaar wil krijgen, wilde de senator niet antwoorden. Het Witte Huis wilde nog niet reageren op het voornemen van Graham.