Rutte, Buma en Pechtold over de stukgelopen formatie

Informateur Schippers: kloof te groot om te dichten

18:58 De poging om een regering te vormen met VVD, CDA, D66 en GroenLinks is mislukt. De besprekingen zijn vastgelopen, liet informateur Edith Schippers vanavond weten. Er is hard gewerkt maar de kloof tussen de partijen kon niet worden gedicht, liet ze in een toelichting weten.